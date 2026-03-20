Balade gourmande au Haras du Pin

Le Haras du Pin Le Pin-au-Haras Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 11:30:00

fin : 2026-08-11 13:30:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

La balade gourmande, un déjeuner à bord d’une calèche tractée par 2 robustes percherons.

Une sortie bucolique, insolite et engagée car elle encourage le retour du cheval au travail.

Un déjeuner autour de produits du terroir pour une balade savoureuse en tout point.

Limité à 8 personnes par date les mardis du 7 juillet au 25 août 2026 départ 11h30. Sur réservation. .

Le Haras du Pin Le Pin-au-Haras 61310 Orne Normandie +33 2 33 36 68 68 info@harasnationaldupin.fr

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English : Balade gourmande au Haras du Pin

L’événement Balade gourmande au Haras du Pin Le Pin-au-Haras a été mis à jour le 2026-03-20 par Haras national du Pin