Visite de la maréchalerie

Haras national du Pin Le Pin-au-Haras Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-07 11:00:00

fin : 2026-08-25 12:00:00

Date(s) :

2026-07-07

Essentiel au cheval, le métier exigeant de maréchal-ferrant nécessite de l’adresse, de la technicité et de la patience pour préserver la santé du cheval. Ce passionné vous présente son étier à travers une démonstration de ferrage d’un cheval. La visite de la forge est un moment authentique où vous découvrez ce savoir-faire ancestral.

Visite possible tous les mardis en juillet et août à 11h00. .

Haras national du Pin Le Pin-au-Haras 61310 Orne Normandie +33 2 33 36 68 68 info@harasnationaldupin.fr

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English : Visite de la maréchalerie

L’événement Visite de la maréchalerie Le Pin-au-Haras a été mis à jour le 2026-03-12 par Haras national du Pin