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Balade gourmande Bourguignonne semi nocturne Haras du Cottard Rogny-les-Sept-Écluses

Balade gourmande Bourguignonne semi nocturne Haras du Cottard Rogny-les-Sept-Écluses samedi 16 mai 2026.

Lieu : Haras du Cottard

Adresse : 46 Rue André Henriat

Ville : 89220 Rogny-les-Sept-Écluses

Département : Yonne

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 23 23 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Rogny-les-Sept-Écluses

Balade gourmande Bourguignonne semi nocturne

Haras du Cottard 46 Rue André Henriat Rogny-les-Sept-Écluses Yonne

Tarif : 23 – 23 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 17:00:00
fin : 2026-05-16 22:00:00

Date(s) :
2026-05-16

Le départ se fait par groupe de 20 personnes avec deux accompagnateurs.Balade gourmande semi-nocturne de 9 ou 13 km. Pour le 9 km départ à 18 h et pour le 13 km départ à 17 h   .

Haras du Cottard 46 Rue André Henriat Rogny-les-Sept-Écluses 89220 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   feudartificerogny@gmail.com

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English : Balade gourmande Bourguignonne semi nocturne

L’événement Balade gourmande Bourguignonne semi nocturne Rogny-les-Sept-Écluses a été mis à jour le 2026-04-14 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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