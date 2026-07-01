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Balade Gourmande Place du Foirail Bournazel

mercredi 22 juillet 2026 · Place du Foirail · Bournazel

Balade Gourmande Place du Foirail Bournazel

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Lieu
Place du Foirail
Adresse
Le Bourg
Ville
12390 Bournazel
Département
Aveyron
Tarif

Bournazel

Balade Gourmande

Place du Foirail Le Bourg Bournazel Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-07-22

Date(s) :
2026-07-22

Organisé par le SI de Bournazel.
Rendez-vous à 8h30 sur la Place du Foirail. Accueil avec café, jus de fruits et gâteaux maison, offerts gratuitement avant le départ à 9h00.
Une balade d’environ 2h30, accompagnés par un guide expérimenté, à la découverte de ce charmant village de caractère et de ses alentours. Une pause rafraîchissement, offerte par les bénévoles, est prévue en cours de parcours. La balade se terminera par un déjeuner à l’Auberge du Donjon, au pied du Château de Bournazel.
Réservation obligatoire 06 45 27 92 47
Tarifs 20 € (balade + repas) • 5 € (balade seule)
Panoramas époustouflants et repas du terroir raviront toute la famille !   .

Place du Foirail Le Bourg Bournazel 12390 Aveyron Occitanie +33 6 45 27 92 47  tourisme-bournazel@pays-rignacois.fr

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English :

Organized by the Bournazel Student Union.

L’événement Balade Gourmande Bournazel a été mis à jour le 2026-07-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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