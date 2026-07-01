Balade Gourmande Place du Foirail Bournazel
mercredi 22 juillet 2026 · Place du Foirail · Bournazel
Informations pratiques
Bournazel
Balade Gourmande
Place du Foirail Le Bourg Bournazel Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Organisé par le SI de Bournazel.
Rendez-vous à 8h30 sur la Place du Foirail. Accueil avec café, jus de fruits et gâteaux maison, offerts gratuitement avant le départ à 9h00.
Une balade d’environ 2h30, accompagnés par un guide expérimenté, à la découverte de ce charmant village de caractère et de ses alentours. Une pause rafraîchissement, offerte par les bénévoles, est prévue en cours de parcours. La balade se terminera par un déjeuner à l’Auberge du Donjon, au pied du Château de Bournazel.
Réservation obligatoire 06 45 27 92 47
Tarifs 20 € (balade + repas) • 5 € (balade seule)
Panoramas époustouflants et repas du terroir raviront toute la famille ! .
Place du Foirail Le Bourg Bournazel 12390 Aveyron Occitanie +33 6 45 27 92 47 tourisme-bournazel@pays-rignacois.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Organized by the Bournazel Student Union.
L’événement Balade Gourmande Bournazel a été mis à jour le 2026-07-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Bournazel (Aveyron)
- 3 concerts d’été au château de Bournazel Bournazel 4 août 2026
- Fête votive de Bournazel Bournazel 5 août 2026
- Journées européennes du patrimoine 2026 au château de Bournazel Bournazel 19 septembre 2026
- Journées européennes du patrimoine au village de Bournazel Place du Foirail Bournazel 19 septembre 2026
- Château de Bournazel : visite guidée, Château de Bournazel, Bournazel 19 septembre 2026