Informations pratiques

Cléry-Saint-André

Balade gourmande d’automne cueillette et atelier confiture

93 Rue de Saint-André Cléry-Saint-André Loiret

Tarif : 30 – 30 – EUR

30

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 14:30:00

fin : 2026-10-24 17:00:00

Date(s) :

2026-10-24

L’automne, la saison aux mille et une couleurs flamboyantes et aux parfums exaltants boisés, regorge de fruits gourmands ! Retrouvons-nous pour une balade gourmande. Rendez-vous le 24 octobre et le 21 novembre de 14h30 à 17h.

Venez découvrir les plantes sauvages et les baies comestibles qui poussent tout près de chez nous. Au fil de la balade, vous apprendrez à les reconnaître et à mieux comprendre leurs usages.

Après la récolte, place à la gourmandise ! Nous passerons en cuisine pour préparer ensemble une délicieuse confiture de baies sauvages.

Vous repartirez avec votre propre pot de confiture, des conseils pour poursuivre vos cueillettes en autonomie et un nouveau regard sur la nature en cette saison.

Infos pratiques

Rendez-vous samedis 24 octobre et 21 novembre de 14h30 à 17h, à l’écolieu de Bellevue de Cléry St André

Limité à 8 places

Réservez sur plumedenature.com 30 .

93 Rue de Saint-André Cléry-Saint-André 45370 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 86 28 72 37 angelique.pledran@gmail.com

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English :

Fall, the season of a thousand and one vibrant colors and exhilarating woody scents, is brimming with delicious fruits! Let’s get together for a gourmet stroll. Join us on October 24 and November 21 from 2:30 p.m. to 5:00 p.m.

L’événement Balade gourmande d’automne cueillette et atelier confiture Cléry-Saint-André a été mis à jour le 2026-08-22 par ADRT45