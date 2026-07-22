Balade gourmande en kayak Centre Nautique de Pléneuf-Val-André Pléneuf-Val-André
dimanche 16 août 2026 · Centre Nautique de Pléneuf-Val-André · Pléneuf-Val-André
Informations pratiques
Pléneuf-Val-André
Balade gourmande en kayak
Centre Nautique de Pléneuf-Val-André 38 Quai Célestin Bougle BP 23 Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 15:00:00
fin : 2026-08-16 17:00:00
Date(s) :
2026-08-16
Découverte du Verdelet depuis la mer en compagnie de Valérie, éducatrice environnement. Après l’effort, le réconfort en dégustant des algues et des savoureux produits de la mer cuisinés par Valérie !
Prévoir maillot de bain, coupe-vent et chaussures pour aller dans l’eau.
À partir de 9 ans. 15 personnes maximum. Se présenter 15 minutes avant le départ au Centre Nautique.
Inscription à l’Office de Tourisme ou au Centre Nautique. .
Centre Nautique de Pléneuf-Val-André 38 Quai Célestin Bougle BP 23 Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 63 05 06
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English :
L’événement Balade gourmande en kayak Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-07-17 par Pléneuf-Val-André Tourisme
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