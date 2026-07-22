Balade gourmande en kayak Centre Nautique de Pléneuf-Val-André Pléneuf-Val-André

Informations pratiques

Pléneuf-Val-André

Balade gourmande en kayak

Centre Nautique de Pléneuf-Val-André 38 Quai Célestin Bougle BP 23 Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 10:00:00

fin : 2026-08-22 12:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Découverte du Verdelet depuis la mer en compagnie de Valérie, éducatrice environnement. Après l’effort, le réconfort en dégustant des algues et des savoureux produits de la mer cuisinés par Valérie !

Prévoir maillot de bain, coupe-vent et chaussures pour aller dans l’eau.

À partir de 9 ans. 15 personnes maximum. Se présenter 15 minutes avant le départ au Centre Nautique.

Inscription à l’Office de Tourisme ou au Centre Nautique. .

Centre Nautique de Pléneuf-Val-André 38 Quai Célestin Bougle BP 23 Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 63 05 06

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English :

L’événement Balade gourmande en kayak Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-07-17 par Pléneuf-Val-André Tourisme