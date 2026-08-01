Informations pratiques

La Fage-Saint-Julien

BALADE GOURMANDE ET MUSICALE

La Fage-Saint-Julien Lozère

Tarif : 21 – 21 – 21 EUR

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 16:30:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Si vous aimez la danse et les musiques du monde, il existe en Haute-Lozère un événement que vous ne pouvez pas manquer ! Il s’agit du Festival des Cultures du Monde à La Fage-Saint-Julien, à quelques kilomètres de Saint-Chély-d’Apcher.

Depuis 29 ans, ce petit village du Nord de la Lozère accueille cette manifestation qui met à l’honneur la diversité artistique et les folklores du monde entier.

Si vous aimez la marche, les paysage de Haute-Lozère et les musiques du monde, le Festival des Cultures du Monde vous propose cette année une balade gourmande et musicale.

C’est un parcours d’environ 12,5 km (modulable de 8 à 12,5 km), en 3 étapes, sans difficulté particulière, qui vous permettra de parcourir la forêt et les paysages du Truc de l’Homme, en musique avec les orchestres du festival.

Vous partirez à la découverte de la faune et de la flore en pleine nature, au détour des chemins. Au cours de ces trois étapes, vous serez accueillis par des chants et des musiques venus d’ailleurs.

Programme

16h30 Départ du festival

18h Collation

20h Apéritif vin, dessert, sous chapiteau.

Repas Aligot-saucisse, dessert et vin

Billetterie ouverte jusqu’au 08 août .

La Fage-Saint-Julien 48200 Lozère Occitanie +33 7 59 75 73 94 contact@festivalculturesdumonde.fr

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English :

If you love dance and world music, there’s an event in Haute-Lozère you won’t want to miss! It’s the World Cultures Festival in La Fage-Saint-Julien, just a few kilometers from Saint-Chély-d’Apcher.

For the past 29 years, this small village in northern Lozère has hosted this event, which celebrates artistic diversity and folklore from around the world.

L’événement BALADE GOURMANDE ET MUSICALE La Fage-Saint-Julien a été mis à jour le 2026-07-29 par 48-OT Margeride en Gévaudan