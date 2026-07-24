Informations pratiques

La Fage-Saint-Julien

FESTIVAL DES CULTURES DU MONDE JAPON

La Fage-Saint-Julien Lozère

Tarif : 59 – 59 – EUR

Abonnement

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 21:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-11 2026-08-14

Le Japon est un archipel dont le nombre d’îles varie, suivant les estimations, de 6 852 à 14 125 îles, dont les quatre plus grandes sont Hokkaidō, Honshū, Shikoku et Kyūshū, représentant à elles seules 95 % de la superficie terrestre du pays.

Le Japon est un archipel dont le nombre d’îles varie, suivant les estimations, de 6 852 à 14 125 îles, dont les quatre plus grandes sont Hokkaidō, Honshū, Shikoku et Kyūshū, représentant à elles seules 95 % de la superficie terrestre du pays. L’archipel s’étend sur plus de trois mille kilomètres. La plupart des îles sont montagneuses, parfois volcaniques. Le plus haut sommet du Japon, le mont Fuji est un volcan dont la dernière éruption a eu lieu en 1707.

La culture japonaise est influencée par celle de la Chine et de la Corée. Mais elle en est aussi distincte. Les influences culturelles étrangères se sont historiquement effectuées via la Corée du fait de la proximité géographique. L’arrivée des Portugais et plus tard des Américains a quelque peu modifié ce système culturel. Il s’en est enrichi.

Le groupe Nova & Hyuga est l’un des ensembles de percussionnistes japonais les plus célèbres au monde. Il est connu pour ses spectacles puissants et modernes, mêlant tradition et innovation. Leurs performances mettent en scène une grande variété de tambours japonais, dont les imposants ōdaiko (grands tambours) pouvant peser plusieurs dizaines de kilogrammes, ainsi que des caisses claires et d’autres percussions traditionnelles.

La compagnie est composée de jeunes joueurs de haut niveau. Ses membres sont soit des élèves du cycle supérieur de musique et de danses soit issus d’un groupe semi-professionnel appelé Drum Nova . Ils se produisent dans divers festivals au Japon et notamment lors de compétitions nationales.

Ils ont pour objectif de faire connaître la culture japonaise à travers des spectacles divertissants qui bouleversent les idées reçues sur les tambours japonais. Ils ont gagné, en 2022, le championnat national du Taiko Festival Japan.

Leur art raconte une histoire, souvent symbolique, naviguant entre l’ancestral et le contemporain, et croisant les traditions japonaises avec des influences du monde entier. La compagnie est reconnue pour sa virtuosité, sa puissance rythmique et sa capacité à captiver le public à travers des spectacles visuels et sonores époustouflants.

Les tambours japonais, appelés taiko, occupent une place centrale dans la culture musicale nipponne. Ils existent sous diverses formes et tailles et sont utilisés aussi bien dans les festivals traditionnels que dans les spectacles modernes. Les taiko sont souvent fabriqués en bois, avec une peau tendue, et peuvent être joués avec des baguettes appelées bachi . Certains taiko permettent d’exécuter des performances spectaculaires.

Vous serez émus quand vous entendrez raisonner du taiko pour la première fois. Le son profond et puissant, le rythme envoûtant, la parfaite coordination des musiciens et la façon dont tout le corps est impliqué dans la création du son vous impressionneront.

Vous comprendrez que, tout en étant un instrument, le taiko est parfois aussi pensé comme une forme de méditation ou une danse. C’est toute la magie du spectacle de la Compagnie Nova & Hyuga . .

La Fage-Saint-Julien 48200 Lozère Occitanie +33 7 59 75 73 94 contact@festivalculturesdumonde.org

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English :

Japan is an archipelago consisting of between 6,852 and 14,125 islands, depending on the estimate, the four largest of which are Hokkaido, Honshū, Shikoku, and Kyushu, which together account for 95% of the country’s land area.

L’événement FESTIVAL DES CULTURES DU MONDE JAPON La Fage-Saint-Julien a été mis à jour le 2026-07-24 par Conseil Départemental