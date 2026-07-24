Informations pratiques

La Fage-Saint-Julien

FESTIVAL DES CULTURES DU MONDE PEROU

La Fage-Saint-Julien Lozère

Tarif : 59 – 59 – EUR

Abonnement

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 21:00:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Le Pérou, de forme longue, situé à l’ouest de l’Amérique du sud est entouré par l’Équateur, la Colombie, le Brésil, la Bolivie, le Chili et l’océan Pacifique. Sa capitale Lima, vaste aire urbaine, est la plus grande ville du pays.

Le Pérou, de forme longue, situé à l’ouest de l’Amérique du sud est entouré par l’Équateur, la Colombie, le Brésil, la Bolivie, le Chili et l’océan Pacifique. Sa capitale Lima, vaste aire urbaine, est la plus grande ville du pays.

Le climat est tropical à l’est, désertique et sec à l’ouest. Ces déserts côtiers sont provoqués par la présence d’un courant océanique sud-nord, donc froid, qui remonte la côte Pacifique en bloquant l’évaporation et la formation de perturbations pluvieuses. Dans les Andes, vaste chaîne de montagnes, le climat est tempéré à froid en fonction de l’altitude. Il existe une activité volcanique dans la zone centrale des Andes, située au sud du pays. On peut distinguer trois grandes zones naturelles : la costa bordée par l’océan Pacifique, la sierra zone de montagnes et la selva , forêt d’Amazonie péruvienne.

Si la topographie est une barrière naturelle qui a permis le développement de danses régionales, dans certaines régions les danses sont si nombreuses que chaque village a la sienne. C’est le cas de Cuzco ou Puno. Le folklore a aussi intégré les traditions des immigrants espagnols et particulièrement africains. La danse nationale est la marinera .

La musique de la côte peut être divisée en deux sous-catégories : celle d’origine africaine et la musique d’origine coloniale. Les danses et les styles de musiques sont également détaillés par régions. Les couleurs vives et variées des habits péruviens sont peut-être l’écho d’un vieux conseil proverbial : ne t’habille ni en noir car la vie n’est pas un malheur, ni en blanc car ce n’est pas tous les jours la joie dans le cœur des autres .

L’Association culturelle Jallmay , en quechua labourer la terre , a été fondée en 1996. L’objectif fondamental de cette association est la promotion de la diversité culturelle par la sauvegarde du patrimoine immatériel dans ses diverses manifestations. La branche la plus active de cette association est Jallmay Alto Folclor , compagnie de danse qui a été créée en 1998.

Cet ensemble, dont le directeur actuel est Humberto VALDIVIA YOPLAC, se compose de soixante artistes, dont des enfants, des jeunes et des adultes. Ce groupe s’est produit dans plus de trente pays et sur tous les continents. Il compte parmi les troupes les meilleures du Pérou. La musique et les danses présentées sont inspirées de la culture vivante du Pérou. Les membres de cet ensemble sont capables de produire toutes sortes d’activités artistiques, culturelles et d’intervenir sur toutes les questions liées au folklore péruvien. Son spectacle a pour originalité de donner une image précise des grandes régions du Pérou qui nourrissent la culture authentique d’un pays étonnant de diversité. Immense par sa taille, relativement peu peuplé, le Pérou est une terre de légendes et de vérités.

On connaît aujourd’hui de ce pays un certain nombre de sites touristiques mais on ignore beaucoup de son âme. On connaît les grandes étapes d’une civilisation qui remonte au Xème siècle avant notre ère et qui est venue mourir sous la violence des conquérants hispaniques, attirés par l’or des Incas et fascinés par l’originalité de cette civilisation. Elle fut l’une des plus brillantes de notre planète. .

La Fage-Saint-Julien 48200 Lozère Occitanie +33 7 59 75 73 94 contact@festivalculturesdumonde.org

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English :

Peru, a long, narrow country located in western South America, is bordered by Ecuador, Colombia, Brazil, Bolivia, Chile, and the Pacific Ocean. Its capital, Lima—a vast metropolitan area—is the country’s largest city.

L’événement FESTIVAL DES CULTURES DU MONDE PEROU La Fage-Saint-Julien a été mis à jour le 2026-07-24 par Conseil Départemental