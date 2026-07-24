Informations pratiques

La Fage-Saint-Julien

FESTIVAL DES CULTURES DU MONDE MADAGASCAR

La Fage-Saint-Julien Lozère

Tarif : 59 – 59 – EUR

Abonnement

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 21:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-13 2026-08-14

Dernier vestige géologique de la grande dérive des continents, baptisé Gondwana, Madagascar aime cultiver le mystère de ses origines. L’île, suggère-t-on, est une création divine. Sa superficie épouse l’étrange forme d’un pied gauche (dont les îles satellites seraient les orteils), comme l’empreinte antique d’un géant facétieux.

Dernier vestige géologique de la grande dérive des continents, baptisé Gondwana, Madagascar aime cultiver le mystère de ses origines. L’île, suggère-t-on, est une création divine. Sa superficie épouse l’étrange forme d’un pied gauche (dont les îles satellites seraient les orteils), comme l’empreinte antique d’un géant facétieux.

L’Ensemble folklorique national Benja Gasy est porteur des traditions d’un pays qui nous envoie pour la première fois son ballet le plus complet. Cette troupe de danseurs et de musiciens a été fondée par son actuel directeur, Monsieur Benja Gasy, en 1998, après des recherches approfondies sur les cultures des différentes régions de cette île située dans le canal du Mozambique au large de l’Afrique.

C’est la seule troupe folklorique malgache qui représente les musiques et les danses des six provinces du pays, avec des instruments de musique authentiques et de chaque région, les coiffures traditionnelles, les costumes, les dialectes. Son objectif est de démontrer au monde entier les richesses et les variétés culturelles de Madagascar et de valoriser le folklore dans le pays.

En effet, l’histoire de Madagascar s’inscrit dans la grande aventure des échanges marchands qui se nouent, dès le Xème siècle, entre les différents états et royaumes qui bordent les rives de l’Océan indien occidental, alors considéré comme une mer interne. L’île se constitue elle-même en plusieurs royaumes, dont l’unification s’achève au XVIIIème siècle sous la monarchie merina d’Andrianampoinimerina. Elle entame, dès lors, des relations diplomatiques avec le monde occidental, dont les péripéties la font devenir colonie française de 1896 à 1960. Depuis son retour à l’autonomie le 26 juin 1960, Madagascar a opté pour le modèle de démocratie parlementaire occidentale et à partir de la moitié du XXème siècle, son histoire contemporaine calque les chroniques économiques et politiques du monde moderne.

La vraie richesse de cet ensemble folklorique se sont ses danses, représentatives de toutes les provinces du pays, et ses instruments de musique originaux, aux noms exotiques comme le begah , instrument à corde pincée avec soixante et une cordes, la valiha , instrument national malgache, le marovany , le jejy ou encore le lokanga bara , violon traditionnel du sud.

L’Ensemble folklorique national Benja Gasy représente les musiques et les danses des six provinces de Madagascar, qui sont très variées suite à la diversité des origines des populations du pays. Les danses racontent la beauté des paysages et des plages, et exprime l’ambiance tropicale très chaleureuse de cette région. Certains costumes et certaines danses ont des influences arabes.

Madagascar est le concentré d’une civilisation métissée aux cultures bantoues, arabes et européennes, dont la fondation, attestée par nombre de récits de navigateurs, remonterait vers la fin de la première décennie chrétienne. L’Ensemble folklorique national Benja Gasy est le repère de cet immense creuset culturel. .

La Fage-Saint-Julien 48200 Lozère Occitanie +33 7 59 75 73 94 contact@festivalculturesdumonde.org

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English :

As the last geological remnant of the great continental drift known as Gondwana, Madagascar likes to shroud its origins in mystery. The island, it is suggested, is a divine creation. Its shape resembles that of a left foot (with its satellite islands as toes), like the ancient footprint of a mischievous giant.

L’événement FESTIVAL DES CULTURES DU MONDE MADAGASCAR La Fage-Saint-Julien a été mis à jour le 2026-07-24 par Conseil Départemental