Informations pratiques

Marsanne

Balade gourmande les saveurs secrètes des plantes

Point de rendez-vous précisé sur le ticket de réservation Marsanne Drôme

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09 09:30:00

fin : 2026-09-09 11:45:00

Date(s) :

2026-09-09

Partez à la découverte de la garrigue provençale le temps d’une balade de 2h mêlant nature, saveurs locales et secrets de plantes. On chemine entre thym, romarin et lavande sauvage, aux abords du village perché de Marsanne

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Point de rendez-vous précisé sur le ticket de réservation Marsanne 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 52 50 71 61

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English :

Set out to explore the Provençal garrigue on a 2-hour walk that combines nature, local flavors, and the secrets of plants. We’ll walk among thyme, rosemary, and wild lavender on the outskirts of the hilltop village of Marsanne.

L’événement Balade gourmande les saveurs secrètes des plantes Marsanne a été mis à jour le 2026-08-26 par Montélimar Tourisme Agglomération