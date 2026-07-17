Exposition Les photos oubliées ! Journées Européennes du Patrimoine Salle de justice de la mairie Marsanne
samedi 19 septembre 2026 · Salle de justice de la mairie · Marsanne
Informations pratiques
Marsanne
Exposition Les photos oubliées ! Journées Européennes du Patrimoine
Salle de justice de la mairie Avenue Albin Davin Marsanne Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Exposition Un trésor photographique exceptionnel, oublié depuis plus d’un siècle a été retrouvé par hasard dans le grenier d’une maison marsannaise, en décembre 2025
.
Salle de justice de la mairie Avenue Albin Davin Marsanne 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 45 41 29 11 amisvieuxmarsanne@outlook.fr
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English :
Exhibition: An exceptional photographic treasure, forgotten for over a century, was discovered by chance in the attic of a house in Marsanne in December 2025:
L’événement Exposition Les photos oubliées ! Journées Européennes du Patrimoine Marsanne a été mis à jour le 2026-07-17 par Montélimar Tourisme Agglomération
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