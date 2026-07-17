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AGENDA · Marsanne

Exposition Les photos oubliées ! Journées Européennes du Patrimoine Salle de justice de la mairie Marsanne

samedi 19 septembre 2026 · Salle de justice de la mairie · Marsanne

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Salle de justice de la mairie
Adresse
Avenue Albin Davin
Ville
26740 Marsanne
Département
Drôme
Tarif

Marsanne

Exposition Les photos oubliées ! Journées Européennes du Patrimoine

Salle de justice de la mairie Avenue Albin Davin Marsanne Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Exposition Un trésor photographique exceptionnel, oublié depuis plus d’un siècle a été retrouvé par hasard dans le grenier d’une maison marsannaise, en décembre 2025
  .

Salle de justice de la mairie Avenue Albin Davin Marsanne 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 45 41 29 11  amisvieuxmarsanne@outlook.fr

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English :

Exhibition: An exceptional photographic treasure, forgotten for over a century, was discovered by chance in the attic of a house in Marsanne in December 2025:

L’événement Exposition Les photos oubliées ! Journées Européennes du Patrimoine Marsanne a été mis à jour le 2026-07-17 par Montélimar Tourisme Agglomération

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