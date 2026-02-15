Atelier d’écriture stage d’été 2026 L’amour des mots, les mots de l’amour Sanctuaire Notre Dame de Fresneau Marsanne

Atelier d’écriture stage d’été 2026 L’amour des mots, les mots de l’amour

Sanctuaire Notre Dame de Fresneau 310 Chemin de Fresneau Marsanne Drôme

Tarif : 665 – 665 – 665 EUR

+ hébergement et restauration (3 repas/ jours) pour ceux qui le souhaitent 578,40€

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-15

Par quels biais raconter l’amour en littérature ? Comment faire danser les mots ? Répondez à ces questions lors d’un stage d’écriture dédié à l’amour !

English :

How do you tell the story of love in literature? How do you make words dance? Answer these questions during a writing workshop dedicated to love!

