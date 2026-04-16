Les Mercredis de Saint Felix Prieuré Marsanne
Les Mercredis de Saint Felix Prieuré Marsanne mercredi 3 juin 2026.
Marsanne
Les Mercredis de Saint Felix
Prieuré Prieuré Saint Felix Marsanne Drôme
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 19:00:00
fin : 2026-09-23 20:30:00
Date(s) :
2026-06-03 2026-06-17 2026-07-01 2026-07-15 2026-07-29 2026-08-12 2026-08-26 2026-09-09 2026-09-23 2026-10-07
Promouvoir la culture au prieuré de Saint Félix, phare de notre beau village de Marsanne.
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Prieuré Prieuré Saint Felix Marsanne 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 90 32 79 lesmercredisdesaintfelix@proton.me
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English :
Promoting culture at the Saint Félix priory, a beacon of our beautiful village of Marsanne.
L’événement Les Mercredis de Saint Felix Marsanne a été mis à jour le 2026-04-16 par Montélimar Tourisme Agglomération
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