Les mercredis de Saint Félix Tant d’Aime chansons poétiques Vieux village Marsanne
Les mercredis de Saint Félix Tant d’Aime chansons poétiques Vieux village Marsanne mercredi 15 juillet 2026.
Marsanne
Les mercredis de Saint Félix Tant d’Aime chansons poétiques
Vieux village Prieuré Saint Félix Marsanne Drôme
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 19:00:00
fin : 2026-07-15 20:30:00
Date(s) :
2026-07-15
Dans le cadre des mercredis de Saint Félix, retrouvez un duo de chansons poétiques et fougueuses avec Sophie CHARBIT, composition, chant, piano, percussions et Richard Posselt, accordéon, piano.
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Vieux village Prieuré Saint Félix Marsanne 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
As part of the Saint Félix Wednesdays program, enjoy a duo of poetic, spirited songs with Sophie CHARBIT, composition, vocals, piano, percussion and Richard Posselt, accordion, piano.
L’événement Les mercredis de Saint Félix Tant d’Aime chansons poétiques Marsanne a été mis à jour le 2026-04-20 par Montélimar Tourisme Agglomération
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