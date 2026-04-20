Les mercredis de Saint Félix Tant d’Aime chansons poétiques Vieux village Marsanne

Marsanne

Les mercredis de Saint Félix Tant d’Aime chansons poétiques

Vieux village Prieuré Saint Félix Marsanne Drôme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 19:00:00

fin : 2026-07-15 20:30:00

Date(s) :

2026-07-15

Dans le cadre des mercredis de Saint Félix, retrouvez un duo de chansons poétiques et fougueuses avec Sophie CHARBIT, composition, chant, piano, percussions et Richard Posselt, accordéon, piano.

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Vieux village Prieuré Saint Félix Marsanne 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

As part of the Saint Félix Wednesdays program, enjoy a duo of poetic, spirited songs with Sophie CHARBIT, composition, vocals, piano, percussion and Richard Posselt, accordion, piano.

L’événement Les mercredis de Saint Félix Tant d’Aime chansons poétiques Marsanne a été mis à jour le 2026-04-20 par Montélimar Tourisme Agglomération