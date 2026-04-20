Les mercredis de Saint Félix Chorale Sarava Vieux village Marsanne
Les mercredis de Saint Félix Chorale Sarava Vieux village Marsanne mercredi 3 juin 2026.
Marsanne
Les mercredis de Saint Félix Chorale Sarava
Vieux village Prieuré Saint Félix Marsanne Drôme
Tarif : 10 – 10 – EUR
10€ ou +
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 19:00:00
fin : 2026-06-03 20:00:00
Date(s) :
2026-06-03
Dans le cadre des mercredis de Saint Félix , la chorale Sarava dirigée par Myriam Sidi propose un répertoire varié de chants du monde. Elle est accompagnée par Raoul Bouteille à la guitare.
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Vieux village Prieuré Saint Félix Marsanne 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes lesmercredisdesaintfelix@proton.me
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English :
As part of the Mercredis de Saint Félix program, the Sarava choir, directed by Myriam Sidi, offers a varied repertoire of songs from around the world. Accompanied by Raoul Bouteille on guitar.
L’événement Les mercredis de Saint Félix Chorale Sarava Marsanne a été mis à jour le 2026-04-20 par Montélimar Tourisme Agglomération
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