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Les mercredis de Saint Félix Chorale Sarava Vieux village Marsanne

Les mercredis de Saint Félix Chorale Sarava Vieux village Marsanne mercredi 3 juin 2026.

Lieu : Vieux village

Adresse : Prieuré Saint Félix

Ville : 26740 Marsanne

Département : Drôme

Début : mercredi 3 juin 2026

Fin : mercredi 3 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 10 10 10€ ou +

Marsanne

Les mercredis de Saint Félix Chorale Sarava

Vieux village Prieuré Saint Félix Marsanne Drôme

Tarif : 10 – 10 – EUR

10€ ou +

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 19:00:00
fin : 2026-06-03 20:00:00

Date(s) :
2026-06-03

Dans le cadre des mercredis de Saint Félix , la chorale Sarava dirigée par Myriam Sidi propose un répertoire varié de chants du monde. Elle est accompagnée par Raoul Bouteille à la guitare.
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Vieux village Prieuré Saint Félix Marsanne 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   lesmercredisdesaintfelix@proton.me

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English :

As part of the Mercredis de Saint Félix program, the Sarava choir, directed by Myriam Sidi, offers a varied repertoire of songs from around the world. Accompanied by Raoul Bouteille on guitar.

L’événement Les mercredis de Saint Félix Chorale Sarava Marsanne a été mis à jour le 2026-04-20 par Montélimar Tourisme Agglomération

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