Concert de la chorale Kiruwa Marsanne
Concert de la chorale Kiruwa Marsanne dimanche 24 mai 2026.
Marsanne
Concert de la chorale Kiruwa
Prieuré St Félix Marsanne Drôme
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
A partir de 12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 18:00:00
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Concert avec des reprises de chants qui ont marqués la vie de la chorale Kiruwa depuis sa création il y à 40 ans.
Répertoire varié allant des chants du monde au classique en passant par du contemporain, accompagnée de musiciens et soliste.
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Prieuré St Félix Marsanne 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes amisvieuxmarsanne@outlook.fr
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English :
Concert featuring covers of songs that have marked the life of the Kiruwa choir since it was founded 40 years ago.
A varied repertoire ranging from world songs to classical and contemporary, accompanied by musicians and soloists.
L’événement Concert de la chorale Kiruwa Marsanne a été mis à jour le 2026-05-04 par Montélimar Tourisme Agglomération
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