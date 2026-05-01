Marsanne

Concert de la chorale Kiruwa

Prieuré St Félix Marsanne Drôme

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

A partir de 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 18:00:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Concert avec des reprises de chants qui ont marqués la vie de la chorale Kiruwa depuis sa création il y à 40 ans.

Répertoire varié allant des chants du monde au classique en passant par du contemporain, accompagnée de musiciens et soliste.

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Prieuré St Félix Marsanne 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes amisvieuxmarsanne@outlook.fr

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English :

Concert featuring covers of songs that have marked the life of the Kiruwa choir since it was founded 40 years ago.

A varied repertoire ranging from world songs to classical and contemporary, accompanied by musicians and soloists.

L’événement Concert de la chorale Kiruwa Marsanne a été mis à jour le 2026-05-04 par Montélimar Tourisme Agglomération