Les arts perchés vieux village Marsanne
Les arts perchés vieux village Marsanne mardi 14 juillet 2026.
Marsanne
Les arts perchés
vieux village Dans tout le vieux village Marsanne Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Cette manifestation à pour but de promouvoir l’art et la culture dans les rues, places et jardins du Vieux village de Marsanne. Exposants et musiciens, bal sous les étoiles, buvette et restauration sur place.
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vieux village Dans tout le vieux village Marsanne 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 90 31 67 amisvieuxmarsanne@outlook.fr
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English :
The aim of this event is to promote art and culture in the streets, squares and gardens of the old village of Marsanne. Exhibitors and musicians, dancing under the stars, refreshments and food on site.
L’événement Les arts perchés Marsanne a été mis à jour le 2026-04-23 par Montélimar Tourisme Agglomération
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