Fête de la musique à Marsanne Marsanne
Fête de la musique à Marsanne Marsanne samedi 20 juin 2026.
Marsanne
Fête de la musique à Marsanne
Le village Marsanne Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 17:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Concerts des bars et restaurants plus la buvette accompagnée de foodtrucks.
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Le village Marsanne 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 90 32 79 comitefetesmarsanne@gmail.com
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English :
Live music from bars and restaurants, plus a refreshment bar with foodtrucks.
L’événement Fête de la musique à Marsanne Marsanne a été mis à jour le 2026-04-29 par Montélimar Tourisme Agglomération
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