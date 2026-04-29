Marsanne

Fête de la musique à Marsanne

Le village Marsanne Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 17:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Concerts des bars et restaurants plus la buvette accompagnée de foodtrucks.

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Le village Marsanne 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 90 32 79 comitefetesmarsanne@gmail.com

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English :

Live music from bars and restaurants, plus a refreshment bar with foodtrucks.

L’événement Fête de la musique à Marsanne Marsanne a été mis à jour le 2026-04-29 par Montélimar Tourisme Agglomération