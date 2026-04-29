Fête du 15 août à Marsanne Le village Marsanne

Marsanne

Fête du 15 août à Marsanne

Le village Dans tout le village Marsanne Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-14

Comme chaque année le comité des fêtes et les commerçants mettent en place les festivités avec la grande brocante du 15 août, le concours de longue et la fête du village avec des bals les 2 soirs.

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Le village Dans tout le village Marsanne 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 90 32 79 brocantemarsanne@gmail.com

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English :

As every year, the Comité des Fêtes and the shopkeepers put on the festivities with the big flea market on August 15, the long-distance competition and the village fête with dances on both evenings.

L’événement Fête du 15 août à Marsanne Marsanne a été mis à jour le 2026-04-29 par Montélimar Tourisme Agglomération