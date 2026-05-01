12ème édition du mondial de catch impro Marsanne Salle des fêtes des Buis Marsanne

Marsanne

12ème édition du mondial de catch impro Marsanne

Salle des fêtes des Buis Rue Jean Moulin Marsanne Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 20:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-27

Dernière ligne droite avant la 12e édition du Mondial de Catch Impro qui réunit les meilleurs duos de France, Québec, Suisse et Belgique. Buvette et food trucks sur place. Réservations via HelloAsso.com

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Salle des fêtes des Buis Rue Jean Moulin Marsanne 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 67 47 14 57 impro.mondial@gmail.com

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English :

Final stretch before the 12th Mondial de Catch Impro, featuring the best duos from France, Quebec, Switzerland and Belgium. Refreshment bar and food trucks on site. Reservations via HelloAsso.com

L’événement 12ème édition du mondial de catch impro Marsanne Marsanne a été mis à jour le 2026-04-29 par Montélimar Tourisme Agglomération