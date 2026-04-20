Les mercredis de Saint Félix LEÏ polyphonies de la Méditerranée Vieux village Marsanne

Marsanne

Les mercredis de Saint Félix LEÏ polyphonies de la Méditerranée

Vieux village Prieuré Saint Félix Marsanne Drôme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 19:00:00

fin : 2026-07-01 20:30:00

Date(s) :

2026-07-01

Amarre , c’est le chant des femmes libres qui bercent avec tendresse leurs enfants et leurs rêves.

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Vieux village Prieuré Saint Félix Marsanne 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

Amarre is the song of free women who cradle their children and their dreams with tenderness.

L’événement Les mercredis de Saint Félix LEÏ polyphonies de la Méditerranée Marsanne a été mis à jour le 2026-04-20 par Montélimar Tourisme Agglomération