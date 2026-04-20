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Les mercredis de Saint Félix LEÏ polyphonies de la Méditerranée Vieux village Marsanne

Les mercredis de Saint Félix LEÏ polyphonies de la Méditerranée Vieux village Marsanne mercredi 1 juillet 2026.

Lieu : Vieux village

Adresse : Prieuré Saint Félix

Ville : 26740 Marsanne

Département : Drôme

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : mercredi 1 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 10 10

Marsanne

Les mercredis de Saint Félix LEÏ polyphonies de la Méditerranée

Vieux village Prieuré Saint Félix Marsanne Drôme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 19:00:00
fin : 2026-07-01 20:30:00

Date(s) :
2026-07-01

Amarre , c’est le chant des femmes libres qui bercent avec tendresse leurs enfants et leurs rêves.
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Vieux village Prieuré Saint Félix Marsanne 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes  

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English :

Amarre is the song of free women who cradle their children and their dreams with tenderness.

L’événement Les mercredis de Saint Félix LEÏ polyphonies de la Méditerranée Marsanne a été mis à jour le 2026-04-20 par Montélimar Tourisme Agglomération

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