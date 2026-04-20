Les mercredis de Saint Félix LEÏ polyphonies de la Méditerranée Vieux village Marsanne
Les mercredis de Saint Félix LEÏ polyphonies de la Méditerranée Vieux village Marsanne mercredi 1 juillet 2026.
Marsanne
Les mercredis de Saint Félix LEÏ polyphonies de la Méditerranée
Vieux village Prieuré Saint Félix Marsanne Drôme
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 19:00:00
fin : 2026-07-01 20:30:00
Date(s) :
2026-07-01
Amarre , c’est le chant des femmes libres qui bercent avec tendresse leurs enfants et leurs rêves.
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Vieux village Prieuré Saint Félix Marsanne 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
Amarre is the song of free women who cradle their children and their dreams with tenderness.
L’événement Les mercredis de Saint Félix LEÏ polyphonies de la Méditerranée Marsanne a été mis à jour le 2026-04-20 par Montélimar Tourisme Agglomération
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