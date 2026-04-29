Marsanne

Concert Violon et harpe

Eglise Marsanne Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 20:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Cordes pincées, cordes frottées la rencontre du violon et de la harpe ouvre un champ sonore à la fois raffiné et surprenant. Ce dialogue d’instruments, parfois fusionnel, parfois contrasté, dessine un paysage sonore riche d’ombres et de lumières.

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Eglise Marsanne 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 77 50 conservatoire@montelimar-agglo.fr

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English :

Plucked strings, rubbed strings: the meeting of violin and harp opens up a sound field that is both refined and surprising. This dialogue between instruments, sometimes fusional, sometimes contrasting, creates a soundscape rich in light and shadow.

L’événement Concert Violon et harpe Marsanne a été mis à jour le 2026-04-29 par Montélimar Tourisme Agglomération