Exposition les photos oubliées place Emile Loubet Marsanne

Marsanne

Exposition les photos oubliées

place Emile Loubet Mairie de Marsanne Marsanne Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-06-27

un trésor patrimonial à été retrouvé ,une belle collection de photos historiques vous attend, vous porterez votre regard sur des portraits de familles, des paysages ,des villages ,des écoles et bien plus encore.

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place Emile Loubet Mairie de Marsanne Marsanne 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 90 31 67 amisvieuxmarsanne@outlook.fr

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English :

A cultural treasure has been rediscovered—a beautiful collection of historical photos awaits you. You’ll get to see family portraits, landscapes, villages, schools, and much more.

L’événement Exposition les photos oubliées Marsanne a été mis à jour le 2026-06-15 par Montélimar Tourisme Agglomération