Exposition les photos oubliées place Emile Loubet Marsanne
Exposition les photos oubliées place Emile Loubet Marsanne samedi 27 juin 2026.
Marsanne
Exposition les photos oubliées
place Emile Loubet Mairie de Marsanne Marsanne Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-06-27
un trésor patrimonial à été retrouvé ,une belle collection de photos historiques vous attend, vous porterez votre regard sur des portraits de familles, des paysages ,des villages ,des écoles et bien plus encore.
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place Emile Loubet Mairie de Marsanne Marsanne 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 90 31 67 amisvieuxmarsanne@outlook.fr
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English :
A cultural treasure has been rediscovered—a beautiful collection of historical photos awaits you. You’ll get to see family portraits, landscapes, villages, schools, and much more.
L’événement Exposition les photos oubliées Marsanne a été mis à jour le 2026-06-15 par Montélimar Tourisme Agglomération
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