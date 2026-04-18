Itinérance[s] La roulotte à merveilles Marsanne
Itinérance[s] La roulotte à merveilles Marsanne mercredi 22 juillet 2026.
Marsanne
Itinérance[s] La roulotte à merveilles
Place Auguste Canon Marsanne Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 09:00:00
fin : 2026-07-22 13:00:00
Date(s) :
2026-07-22
Dans ce cocon de bois et de tissus, la conteuse, Melissa Baker, vous propose un voyage féerique pour se faire chatouiller les oreilles par des contes. C’est plus qu’un spectacle, c’est une bulle où le monde s’efface, où l’imaginaire prend toute la place.
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Place Auguste Canon Marsanne 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr
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English :
In this cocoon of wood and fabric, storyteller Melissa Baker takes you on a fairytale journey to tickle your ears. It’s more than a show, it’s a bubble where the world fades away, where the imagination takes over.
L’événement Itinérance[s] La roulotte à merveilles Marsanne a été mis à jour le 2026-04-18 par Montélimar Tourisme Agglomération
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