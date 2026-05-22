Marsanne

Exposition découvrir la diversité du bâti rural Drômois

Place Auguste Canon Marsanne Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 18:30:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Venez assister la conférence sur la diversité du bâti rural en Drôme.

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Place Auguste Canon Marsanne 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 90 37 76 bibliotheque@marsanne.fr

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English :

Come and attend the conference on the diversity of rural buildings in the Drôme.

L’événement Exposition découvrir la diversité du bâti rural Drômois Marsanne a été mis à jour le 2026-05-22 par Montélimar Tourisme Agglomération