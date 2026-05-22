Exposition découvrir la diversité du bâti rural Drômois Marsanne
Exposition découvrir la diversité du bâti rural Drômois Marsanne vendredi 5 juin 2026.
Marsanne
Exposition découvrir la diversité du bâti rural Drômois
Place Auguste Canon Marsanne Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 18:30:00
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
Venez assister la conférence sur la diversité du bâti rural en Drôme.
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Place Auguste Canon Marsanne 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 90 37 76 bibliotheque@marsanne.fr
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English :
Come and attend the conference on the diversity of rural buildings in the Drôme.
L’événement Exposition découvrir la diversité du bâti rural Drômois Marsanne a été mis à jour le 2026-05-22 par Montélimar Tourisme Agglomération
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