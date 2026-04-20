Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Les mercredis de Saint Félix Le pot de basilic conte jeune public Vieux village Marsanne

Les mercredis de Saint Félix Le pot de basilic conte jeune public Vieux village Marsanne mercredi 17 juin 2026.

Lieu : Vieux village

Adresse : Prieuré Saint Félix

Ville : 26740 Marsanne

Département : Drôme

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 10 10

Marsanne

Les mercredis de Saint Félix Le pot de basilic conte jeune public

Vieux village Prieuré Saint Félix Marsanne Drôme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 17:00:00
fin : 2026-06-17 18:00:00

Date(s) :
2026-06-17

Dans le cadre des mercredis de Saint Félix, retrouvez Le pot de basilic . Ce conte familial nous emmène en Italie au rythme dansant de l’accordéon.
  .

Vieux village Prieuré Saint Félix Marsanne 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the Wednesday program at Saint Félix, we present Le pot de basilic . This family tale takes us to Italy to the dancing rhythm of the accordion.

L’événement Les mercredis de Saint Félix Le pot de basilic conte jeune public Marsanne a été mis à jour le 2026-04-20 par Montélimar Tourisme Agglomération

À voir aussi à Marsanne (Drôme)