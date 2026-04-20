Les mercredis de Saint Félix Le pot de basilic conte jeune public Vieux village Marsanne
Les mercredis de Saint Félix Le pot de basilic conte jeune public Vieux village Marsanne mercredi 17 juin 2026.
Marsanne
Les mercredis de Saint Félix Le pot de basilic conte jeune public
Vieux village Prieuré Saint Félix Marsanne Drôme
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 17:00:00
fin : 2026-06-17 18:00:00
Date(s) :
2026-06-17
Dans le cadre des mercredis de Saint Félix, retrouvez Le pot de basilic . Ce conte familial nous emmène en Italie au rythme dansant de l’accordéon.
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Vieux village Prieuré Saint Félix Marsanne 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
As part of the Wednesday program at Saint Félix, we present Le pot de basilic . This family tale takes us to Italy to the dancing rhythm of the accordion.
L’événement Les mercredis de Saint Félix Le pot de basilic conte jeune public Marsanne a été mis à jour le 2026-04-20 par Montélimar Tourisme Agglomération
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