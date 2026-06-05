Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Balade Gourmande Garrigue, village et saveurs Rendez-vous devant la fontaine de l’obélisque face à l’Office de Tourisme Marsanne

Balade Gourmande Garrigue, village et saveurs Rendez-vous devant la fontaine de l’obélisque face à l’Office de Tourisme Marsanne jeudi 18 juin 2026.

Lieu : Rendez-vous devant la fontaine de l'obélisque face à l'Office de Tourisme

Adresse : Avenue Albin Davin

Ville : 26740 Marsanne

Département : Drôme

Début : jeudi 18 juin 2026

Fin : jeudi 18 juin 2026

Heure de début : 18:15:00

Tarif : 26 26 tout inclus

Marsanne

Balade Gourmande Garrigue, village et saveurs

Rendez-vous devant la fontaine de l’obélisque face à l’Office de Tourisme Avenue Albin Davin Marsanne Drôme

Tarif : 26 – 26 – EUR

tout inclus

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 18:15:00
fin : 2026-06-18 20:30:00

Date(s) :
2026-06-18 2026-07-14 2026-08-12

Partez à la découverte de la garrigue provençale le temps d’une balade de 2h mêlant nature, patrimoine et saveurs locales.
Boisson de bienvenue 3 dégustations de produits sucrés de la garrigue 2 dégustations de produits salés Apéritif au belvédère.
  .

Rendez-vous devant la fontaine de l’obélisque face à l’Office de Tourisme Avenue Albin Davin Marsanne 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 52 50 71 61  contact@doroterra.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the garrigue of Provence on a 2-hour walk combining nature, heritage and local flavors.
Welcome drink 3 tastings of sweet garrigue products 2 tastings of savory products Aperitif at the belvedere.

L’événement Balade Gourmande Garrigue, village et saveurs Marsanne a été mis à jour le 2026-06-02 par Montélimar Tourisme Agglomération

À voir aussi à Marsanne (Drôme)