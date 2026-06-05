Balade Gourmande Garrigue, village et saveurs Rendez-vous devant la fontaine de l’obélisque face à l’Office de Tourisme Marsanne
Balade Gourmande Garrigue, village et saveurs Rendez-vous devant la fontaine de l’obélisque face à l’Office de Tourisme Marsanne jeudi 18 juin 2026.
Marsanne
Balade Gourmande Garrigue, village et saveurs
Rendez-vous devant la fontaine de l’obélisque face à l’Office de Tourisme Avenue Albin Davin Marsanne Drôme
Tarif : 26 – 26 – EUR
tout inclus
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 18:15:00
fin : 2026-06-18 20:30:00
Date(s) :
2026-06-18 2026-07-14 2026-08-12
Partez à la découverte de la garrigue provençale le temps d’une balade de 2h mêlant nature, patrimoine et saveurs locales.
Boisson de bienvenue 3 dégustations de produits sucrés de la garrigue 2 dégustations de produits salés Apéritif au belvédère.
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Rendez-vous devant la fontaine de l’obélisque face à l’Office de Tourisme Avenue Albin Davin Marsanne 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 52 50 71 61 contact@doroterra.com
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English :
Discover the garrigue of Provence on a 2-hour walk combining nature, heritage and local flavors.
Welcome drink 3 tastings of sweet garrigue products 2 tastings of savory products Aperitif at the belvedere.
L’événement Balade Gourmande Garrigue, village et saveurs Marsanne a été mis à jour le 2026-06-02 par Montélimar Tourisme Agglomération
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