Visite commentée du prieuré Saint Félix Journées Européennes du patrimoine Vieux village Marsanne
samedi 19 septembre 2026 · Vieux village · Marsanne
Informations pratiques
Marsanne
Visite commentée du prieuré Saint Félix Journées Européennes du patrimoine
Vieux village Priéuré Saint Félix Marsanne Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Visite commentée du prieuré Saint Félix par les membres de l’association des Amis du Vieux Marsanne et visite libre.
Une exposition photos a lieu en libre accès en dalle de justice de la mairie tout le weekend.
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Vieux village Priéuré Saint Félix Marsanne 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 45 41 29 11 amisvieuxmarsanne@outlook.fr
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English :
Guided tour of Saint Félix Priory led by members of the Friends of Old Marsanne Association, followed by a self-guided tour.
A photo exhibition will be open to the public in the town hall’s Dalle de Justice all weekend.
L’événement Visite commentée du prieuré Saint Félix Journées Européennes du patrimoine Marsanne a été mis à jour le 2026-07-17 par Montélimar Tourisme Agglomération
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