Visite commentée du prieuré Saint Félix Journées Européennes du patrimoine Vieux village Marsanne

Informations pratiques

Marsanne

Visite commentée du prieuré Saint Félix Journées Européennes du patrimoine

Vieux village Priéuré Saint Félix Marsanne Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Visite commentée du prieuré Saint Félix par les membres de l’association des Amis du Vieux Marsanne et visite libre.

Une exposition photos a lieu en libre accès en dalle de justice de la mairie tout le weekend.

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Vieux village Priéuré Saint Félix Marsanne 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 45 41 29 11 amisvieuxmarsanne@outlook.fr

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English :

Guided tour of Saint Félix Priory led by members of the Friends of Old Marsanne Association, followed by a self-guided tour.

A photo exhibition will be open to the public in the town hall’s Dalle de Justice all weekend.

L’événement Visite commentée du prieuré Saint Félix Journées Européennes du patrimoine Marsanne a été mis à jour le 2026-07-17 par Montélimar Tourisme Agglomération