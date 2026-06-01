Puissalicon

BALADE GOURMANDE

Puissalicon Hérault

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Balade de 6 kms, atelier découverte petite

faune locale (Cebena) ou atelier Pierres Sèches. Après le repas, animation la nature contée ou jeux.

Repas à l’ombre des arbres du domaine de Bassac à Canet. Réservation obligatoire les 3,4,5 juin sur la promenade à Puissalicon, de 18h30 à 20h.

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Puissalicon 34480 Hérault Occitanie foyer.puissalicon@gmail.com

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English :

6-kilometre walk, local wildlife workshop

(Cebena) or dry-stone workshop. After lunch, entertainment: nature stories or games.

Meal in the shade of the trees on the Bassac estate in Canet. Reservations required on June 3,4,5 on the promenade in Puissalicon, from 6.30pm to 8pm.

L’événement BALADE GOURMANDE Puissalicon a été mis à jour le 2026-06-02 par 34 OT AVANT-MONTS