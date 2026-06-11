Balade Gourmande Troyes
Balade Gourmande Troyes vendredi 3 juillet 2026.
Troyes
Balade Gourmande
Troyes La Champagne Tourisme Troyes Aube
Tarif : – – Eur
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 18:30:00
fin : 2026-08-28 18:30:00
Date(s) :
2026-07-03
Du Moyen Âge à la Renaissance jusqu’à nos jours, cette visite vous invite à découvrir le riche patrimoine gastronomique troyen au fil des rues et des monuments emblématiques.
Tout au long du parcours, votre guide ponctuera la visite de dégustations de spécialités locales fromages (2), petit pâté en croute Bouchon troyen , toast d’andouillette, chocolat Mortier d’Or de la Maison Caffet accompagnés d’Hypocras* (6cl), champagne* (6 cl) et Prunelle de Troyes* (4cl). Une expérience conviviale et savoureuse pour découvrir Troyes autrement, entre histoire, terroir et plaisirs gourmands.
(*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération) .
Troyes La Champagne Tourisme Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 82 62 70
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English :
L’événement Balade Gourmande Troyes a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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