Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Balade grand air Le Bas Pays Beauvoir

Balade grand air Le Bas Pays Beauvoir

Balade grand air Le Bas Pays Beauvoir jeudi 13 août 2026.

Lieu : Le Bas Pays

Adresse : Centre d'information touristique

Ville : 50170 Beauvoir

Département : Manche

Début : jeudi 13 août 2026

Fin : jeudi 13 août 2026

Heure de début : 09:45:00

Tarif :

Beauvoir

Balade grand air

Le Bas Pays Centre d’information touristique Beauvoir Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 09:45:00
fin : 2026-08-13 11:15:00

Date(s) :
2026-08-13

Accompagnés d’un guide, découvrez les espaces naturels et les rivages du Mont Saint-Michel les marées et le barrage en mouvement.
Ponctuées de temps d’observation, ces balades offrent un bel aperçu des espaces naturels aux abords du Mont Saint-Michel mares et zones humides, estuaire du Couesnon, prés-salés, mais également le verger conservatoire.   .

Le Bas Pays Centre d’information touristique Beauvoir 50170 Manche Normandie +33 2 33 70 74 65  reservation@montsaintmichel.gouv.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade grand air

L’événement Balade grand air Beauvoir a été mis à jour le 2026-05-06 par OT MSM Normandie BIT Genêts

À voir aussi à Beauvoir (Manche)