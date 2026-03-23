Balade Greeter La Carneille en Histoire RDV dans un lieu public Athis-Val de Rouvre

Balade Greeter La Carneille en Histoire

RDV dans un lieu public LA CARNEILLE Athis-Val de Rouvre Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 15:00:00

fin : 2026-07-13 17:30:00

Date(s) :

2026-07-13

Claude Guibout, habitant et Greeter, vous emmène sur un circuit de 1,7 km (2h30) au cœur du village et dans le vallon du ruisseau de la Gine. Découvrez la petite et la grande histoire de La Carneille, au fil des ruelles et des paysages.

Les visiteurs devront donc obligatoirement s’inscrire auprès de l’Office de Tourisme pour obtenir le lieu de rendez-vous (places limitées à 6 personnes). .

RDV dans un lieu public LA CARNEILLE Athis-Val de Rouvre 61100 Orne Normandie +33 2 31 59 13 13 roche-doetre@flers-agglo.fr

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English : Balade Greeter La Carneille en Histoire

L’événement Balade Greeter La Carneille en Histoire Athis-Val de Rouvre a été mis à jour le 2026-03-23 par Flers agglo