Balade gourmande aux Vergers du Muscardin SEGRIE-FONTAINE Athis-Val de Rouvre

Balade gourmande aux Vergers du Muscardin

SEGRIE-FONTAINE Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage Athis-Val de Rouvre Orne

Début : 2026-07-14 10:30:00

fin : 2026-07-14 14:30:00

Découvrez les Vergers du Muscardin des petits fruits et aromates transformés sur place en confitures et autres douceurs. La visite se poursuivra jusqu’au bord de la Rouvre pour profiter du marché sur le site de la Maison du Paysage. Dès 6 ans.

Plan Alimentaire Territorial .

SEGRIE-FONTAINE Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage Athis-Val de Rouvre 61100 Orne Normandie +33 6 80 33 18 46

