Contes & nature, Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage, Athis-Val-de-Rouvre

Contes & nature Lundi 13 juillet, 14h30 Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage Orne

2,50€/pers. Gratuit adhérents CPIE. Dès 6 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-13T14:30:00+02:00 – 2026-07-13T16:30:00+02:00

Fin : 2026-07-13T14:30:00+02:00 – 2026-07-13T16:30:00+02:00

Saviez-vous que les arbres, les fleurs, les animaux, et même les pierres racontent des histoires, parfois vraies, parfois fausses ? Ce sont des histoires drôles, tristes, étranges, fantastiques que vous découvrirez au fil du chemin… Dès 6 ans.

Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage Le Moulin Ségrie-fontaine Athis-Val-de-Rouvre 61100 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 62 34 65 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cpie61.fr »}]

