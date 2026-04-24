CAFE PLANTES – L’AUTONOMIE, CA S’INFUSE, 13 rue du Dr René Leroy, 61100 La Carneille, Athis-Val-de-Rouvre
CAFE PLANTES – L’AUTONOMIE, CA S’INFUSE, 13 rue du Dr René Leroy, 61100 La Carneille, Athis-Val-de-Rouvre samedi 11 juillet 2026.
CAFE PLANTES – L’AUTONOMIE, CA S’INFUSE Samedi 11 juillet, 11h00 13 rue du Dr René Leroy, 61100 La Carneille Orne
11H – 12H30. Prix libre, sur inscription (apporter des biscuits ou du chocolat à partager).
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-11T11:00:00+02:00 – 2026-07-11T12:30:00+02:00
Fin : 2026-07-11T11:00:00+02:00 – 2026-07-11T12:30:00+02:00
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Plantes du jardin, plantes sauvages, savoirs partagés et autonomie retrouvée : On papote plantes, on infuse, on expérimente et on apprend a prendre soin de soi avec ce qui pousse autour de nous
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