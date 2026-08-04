Informations pratiques

Pouldreuzic

Balade Historique commentée

Pouldreuzic Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Plongez dans le passé riche de la région

Inscription patrimoine.plovan@gmail.com ou 06 44 22 00 60

Organisé par l’association du patrimoine .

Pouldreuzic 29710 Finistère Bretagne +33 6 44 22 00 60

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English :

L’événement Balade Historique commentée Pouldreuzic a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Destination Pays Bigouden