AGENDA · Pouldreuzic
Balade Historique commentée Pouldreuzic
mercredi 5 août 2026 · Pouldreuzic
Informations pratiques
Pouldreuzic
Balade Historique commentée
Pouldreuzic Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Plongez dans le passé riche de la région
Inscription patrimoine.plovan@gmail.com ou 06 44 22 00 60
Organisé par l’association du patrimoine .
Pouldreuzic 29710 Finistère Bretagne +33 6 44 22 00 60
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English :
L’événement Balade Historique commentée Pouldreuzic a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Destination Pays Bigouden
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