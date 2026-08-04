Expo Manhua à la découverte de la bande dessinée chinoise Hent Kreisker Pouldreuzic
mardi 4 août 2026 · Hent Kreisker · Pouldreuzic
Informations pratiques
Pouldreuzic
Expo Manhua à la découverte de la bande dessinée chinoise
Hent Kreisker Bibliothèque Pouldreuzic Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-08-04
En août et septembre 2026, la bibliothèque de Pouldreuzic se met à l’heure chinoise !
A travers l’expérience d’un éditeur spécialisé, venez explorer l’univers du manhua (la bande dessinée chinoise).
Grâce à des panneaux explicatifs synthétiques et illustrés, une large sélection de documents (en français et en chinois!), des images originales en grande dimensions et de nombreux outils d’approfondissement, vous pourrez découvrir aux horaires d’ouverture de la bibliothèque cet univers fascinant et comprendre le métier d’éditeur de manhua.
Organisée par la bibliothèque de Pouldreuzic .
Hent Kreisker Bibliothèque Pouldreuzic 29710 Finistère Bretagne +33 2 98 54 77 37
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English :
L’événement Expo Manhua à la découverte de la bande dessinée chinoise Pouldreuzic a été mis à jour le 2026-07-30 par OT HAUT PAYS BIGOUDEN
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