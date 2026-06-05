Beaupréau-en-Mauges

Balade historique et gourmande au Pin en Mauges

Le Pin-en-Mauges Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 10:00:00

fin : 2026-07-21 17:00:00

Date(s) :

2026-07-21

Découvrez l’histoire des Guerres de Vendée au détour des sentiers, commentée par des historiens passionnés !

Cet été, l’association Patrimoine et culture (Apec) du Pin-en-Mauges vous invite à découvrir les secrets de Jacques Cathelineau le matin et l’après-midi les étapes de reconstruction de la commune au XIXe siècle

La journée se clôturera vers 17h par le verre de l’amitié.

Repas inclus.

Réservations obligatoires auprès de l’Apec.

Cette balade fait partie d’un programme global de 9 Balades Historiques et Gourmandes dans les Mauges. Portées par des associations locales, elles vous invitent à découvrir, avec des historiens passionnés, les Guerres de Vendée et la reconstruction de nos villages. .

Le Pin-en-Mauges Beaupréau-en-Mauges 49110 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 30 64 28 54 apec.lepin@laposte.net

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English :

Discover the history of the Vendée Wars along the paths, commented by passionate historians!

L’événement Balade historique et gourmande au Pin en Mauges Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-05-30 par Pôle Tourisme ôsezMauges