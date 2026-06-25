Balade historique et urbaine autour du pont Anne de Bretagne Direction du patrimoine et de l’archéologie Nantes
Balade historique et urbaine autour du pont Anne de Bretagne Direction du patrimoine et de l’archéologie Nantes mercredi 15 juillet 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-15 10:00 – 12:00
Gratuit : oui Adulte, Senior
En chantier depuis janvier 2025, le pont Anne-de-Bretagne s’offre une véritable métamorphose ! Clé de voûte de la desserte de l’Île de Nantes depuis 1975, il est l’héritier de l’ancien pont transbordeur, dont la silhouette emblématique a été immortalisée sur de nombreuses cartes postales anciennes. Entre passé et avenir, cette balade retrace l’histoire du pont et de ses abords tout en décryptant les transformations urbaines en cours. Visite proposée par Florian Tessier-Brochard, guide-conférencier, et Aurélien Besnard, chef de projet pour la Ville de Nantes et Nantes Métropole.Jauge limitéeInscription obligatoire sur Nantes Patrimonia ou au 07 64 51 66 75 (inscription au téléphone possible uniquement du lundi au vendredi hors jours fériés)Durée estimée : 2h
Direction du patrimoine et de l’archéologie Nantes 44000
07 64 51 66 75 https://my.weezevent.com/balade-historique-et-urbaine-autour-du-pont-anne-de-bretagne
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