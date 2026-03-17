Balade historique Le Mur de l’Atlantique à Pléneuf-Val-André Office de Tourisme Pléneuf-Val-André

Pléneuf-Val-André

Balade historique Le Mur de l’Atlantique à Pléneuf-Val-André

Office de Tourisme 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10 14:30:00

fin : 2026-09-10 16:30:00

Date(s) :

2026-09-10

Pendant la Seconde Guerre Mondiale, la station balnéaire de Pléneuf-Val-André a été occupée. De par sa positon stratégique et ses grandes plages, la commune a fait partie intégrante du grand Mur de l’Atlantique. À l’aide de documents, suivez notre guide et découvrez comment la station a été défendue à cette époque… le tout dans une ambiance sonore qui vous transportera dans les années 39-45.

Durée 2h. Inscription obligatoire. .

Office de Tourisme 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 63 05 06

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English :

L’événement Balade historique Le Mur de l’Atlantique à Pléneuf-Val-André Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-05-16 par Pléneuf-Val-André Tourisme