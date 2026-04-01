Balade historique Le Val-André, toute une histoire Office de Tourisme Pléneuf-Val-André
Balade historique Le Val-André, toute une histoire Office de Tourisme Pléneuf-Val-André jeudi 16 avril 2026.
Balade historique Le Val-André, toute une histoire
Office de Tourisme 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 11:00:00
fin : 2026-04-16 12:30:00
Date(s) :
2026-04-16
Découvrez l’histoire de la station balnéaire du Val-André, de sa naissance à nos jours, au rythme de ses ruelles, son architecture, ses personnalités et ses anecdotes.
Durée 1h30. Départ à 11:00, rendez-vous à l’Office de Tourisme.
Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme ou sur notre billetterie en ligne. .
Office de Tourisme 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 63 05 06
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Balade historique Le Val-André, toute une histoire Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-03-23 par Pléneuf-Val-André Tourisme