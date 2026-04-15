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Balade Infocyclette Rue de la Haute Meilleraie Loireauxence

Balade Infocyclette Rue de la Haute Meilleraie Loireauxence samedi 9 mai 2026.

Lieu : Rue de la Haute Meilleraie

Adresse : Cale de la Meilleraie

Ville : 44370 Loireauxence

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Loireauxence

Balade Infocyclette

Rue de la Haute Meilleraie Cale de la Meilleraie Loireauxence Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 09:30:00
fin : 2026-05-09

Date(s) :
2026-05-09

Rendez-vous le samedi 9 mai à 9h30 à la cale de la Meilleraie à Varades, pour une balade informative, familiale, ouverte à toutes et tous !
L’association Cyclopède organise une balade informative entre Varades et Saint-Florent-le-Vieil.

Circuit de 4kms en 4 étapes.

Informations sur les projets de mobilités douces des deux communes.

Adapté à tous niveaux et tous âges.

Gilet réfléchissant et casque obligatoires.   .

Rue de la Haute Meilleraie Cale de la Meilleraie Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire   cyclopede@ecomail.fr

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English :

Join us on Saturday, May 9th at 9.30 am at the cale de la Meilleraie in Varades, for an informative, family-friendly walk, open to all!

L’événement Balade Infocyclette Loireauxence a été mis à jour le 2026-04-15 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis

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