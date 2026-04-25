Balade insolite à vélo L’aventure côtière de Marsilly à Nieul-sur-mer La Rochelle
Balade insolite à vélo L’aventure côtière de Marsilly à Nieul-sur-mer La Rochelle samedi 9 mai 2026.
La Rochelle
Balade insolite à vélo L’aventure côtière de Marsilly à Nieul-sur-mer
Marsilly La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-09
fin : 2026-05-25
Date(s) :
2026-05-09 2026-05-25
Balade insolite en vélo à assistance électrique organisée en partenariat avec CDC17 suivie d’un pique-nique à Nieul-sur-mer. Embarquez avec Diane, votre capitaine entre mer et marais et explorez les trésors cachés des villages côtiers du pertuis Breton.
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Marsilly La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 01 25 74 diane@ds-alacarte.com
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English : Unusual bike ride L’aventure côtière de Marsilly à Nieul-sur-mer
An unusual guided tour with electric assistance from Marsilly to Nieul-sur-mer. Come aboard with Diane, your captain, between sea and marsh, and explore the hidden treasures of the coastal villages of the Pertuis Breton. New for 2025, a special May bike tour.
L’événement Balade insolite à vélo L’aventure côtière de Marsilly à Nieul-sur-mer La Rochelle a été mis à jour le 2026-04-22 par Nous La Rochelle
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