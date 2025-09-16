Spectacle Laura Calu Senk Espace Encan La Rochelle

La Rochelle

Spectacle Laura Calu Senk

Espace Encan Espace Encan Quai Louis Prunier La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 30 – 30 – 38 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 20:30:00

fin : 2026-05-07

Date(s) :

2026-05-07

Selon le pouce levé ou baissé par la plèbe, la mise à mort n’est jamais très loin. Laura entre dans l’arène pour se battre contre les incohérences de son époque,

mais surtout contre ses propres contradictions.

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Espace Encan Espace Encan Quai Louis Prunier La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

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English : Show Laura Calu Senk

Depending on the thumbs-up or thumbs-down given by the plebs, death is never far away. Laura enters the arena to fight against the inconsistencies of her time,

but above all her own contradictions.

L’événement Spectacle Laura Calu Senk La Rochelle a été mis à jour le 2025-09-16 par Nous La Rochelle