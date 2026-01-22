Spectacle Pablo Mira cherche encore le titre de son spectacle Quai Louis Prunier La Rochelle
Spectacle Pablo Mira cherche encore le titre de son spectacle Quai Louis Prunier La Rochelle jeudi 7 mai 2026.
Quai Louis Prunier Espace Encan La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : 41 – 41 – 41 EUR
Début : 2026-05-07
fin : 2026-05-07
2026-05-07
C’est vrai. Mais au moins il a déjà trouvé son thème.
Et ça va vous parler les gens qui rendent ce pays invivable.
Quai Louis Prunier Espace Encan La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
