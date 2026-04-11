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Projection Les Habitants CGR Le Dragon La Rochelle

Projection Les Habitants CGR Le Dragon La Rochelle mercredi 6 mai 2026.

Lieu : CGR Le Dragon

Adresse : 8 cours des Dames

Ville : 17000 La Rochelle

Département : Charente-Maritime

Début : mercredi 6 mai 2026

Fin : mercredi 6 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

La Rochelle

Projection Les Habitants

CGR Le Dragon 8 cours des Dames La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 19:00:00
fin : 2026-05-06

Date(s) :
2026-05-06

L’association Simon de Cyrène La Rochelle a la joie d’inviter le public et les médias à une soirée exceptionnelle d’avant-première du film documentaire Les Habitants, le mercredi 6 mai à 19h au CGR Le Dragon
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CGR Le Dragon 8 cours des Dames La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   compagnons.larochelle@simondecyrene.org

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English :

The Simon de Cyrène La Rochelle association is pleased to invite the public and the media to an exceptional evening preview of the documentary film Les Habitants, on Wednesday May 6th at 7pm at the CGR Le Dragon

L’événement Projection Les Habitants La Rochelle a été mis à jour le 2026-04-05 par Nous La Rochelle

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