Projection Les Habitants CGR Le Dragon La Rochelle
Projection Les Habitants CGR Le Dragon La Rochelle mercredi 6 mai 2026.
La Rochelle
Projection Les Habitants
CGR Le Dragon 8 cours des Dames La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 19:00:00
fin : 2026-05-06
Date(s) :
2026-05-06
L’association Simon de Cyrène La Rochelle a la joie d’inviter le public et les médias à une soirée exceptionnelle d’avant-première du film documentaire Les Habitants, le mercredi 6 mai à 19h au CGR Le Dragon
.
CGR Le Dragon 8 cours des Dames La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine compagnons.larochelle@simondecyrene.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Simon de Cyrène La Rochelle association is pleased to invite the public and the media to an exceptional evening preview of the documentary film Les Habitants, on Wednesday May 6th at 7pm at the CGR Le Dragon
L’événement Projection Les Habitants La Rochelle a été mis à jour le 2026-04-05 par Nous La Rochelle
À voir aussi à La Rochelle (Charente-Maritime)
- HUGUES LAVIGNE COMEDIE LA ROCHELLE La Rochelle 11 avril 2026
- Spectacle Sarah Schwab Du rêve à la réalité Espace Encan La Rochelle 11 avril 2026
- Concert Heavy Lungs + Body Horror + Chest La Sirène La Rochelle 12 avril 2026
- Atelier Art et bien-être pour toute la famille et intergénérationnel Les Cabanes urbaines La Rochelle 13 avril 2026
- Visite de La Rochelle en langue des signes française Office de Tourisme de l’agglomération de La Rochelle La Rochelle 13 avril 2026