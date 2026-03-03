Concert Fatoumata Diawara + Okali + Titouan L.C.S La Sirène La Rochelle

Concert Fatoumata Diawara + Okali + Titouan L.C.S

La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 20:00:00

fin : 2026-05-06

Date(s) :

2026-05-06

Fatoumata Diawara est une énergie pure. Sa voix, vibrante, raconte l’Afrique, ses souffrances et ses joies retrouvées, chantées dans sa langue maternelle, le bambara.

.

La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 56 46 62 contact@la-sirene.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Fatoumata Diawara + Okali + Titouan L.C.S

Fatoumata Diawara is pure energy. Her vibrant voice tells the story of Africa, of suffering and joy rediscovered, sung in her mother tongue, Bambara.

L’événement Concert Fatoumata Diawara + Okali + Titouan L.C.S La Rochelle a été mis à jour le 2026-03-03 par Nous La Rochelle