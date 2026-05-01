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Exposition Dans mes Rêves Le Prao La Rochelle

Exposition Dans mes Rêves Le Prao La Rochelle jeudi 7 mai 2026.

Lieu : Le Prao

Adresse : 10 rue Saint Nicolas

Ville : 17000 La Rochelle

Département : Charente-Maritime

Début : jeudi 7 mai 2026

Fin : jeudi 7 mai 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

La Rochelle

Exposition Dans mes Rêves

Le Prao 10 rue Saint Nicolas La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 18:30:00
fin : 2026-05-07

Date(s) :
2026-05-07

Exposition Dans mes Rêves Devefrnissage et Discussion
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Le Prao 10 rue Saint Nicolas La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   etrebien@live.fr

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English :

Dans mes Rêves exhibition Devefrnissage and Discussion

L’événement Exposition Dans mes Rêves La Rochelle a été mis à jour le 2026-04-28 par Nous La Rochelle

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