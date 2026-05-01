Exposition Dans mes Rêves Le Prao La Rochelle
Exposition Dans mes Rêves Le Prao La Rochelle jeudi 7 mai 2026.
La Rochelle
Exposition Dans mes Rêves
Le Prao 10 rue Saint Nicolas La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 18:30:00
fin : 2026-05-07
Date(s) :
2026-05-07
Exposition Dans mes Rêves Devefrnissage et Discussion
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Le Prao 10 rue Saint Nicolas La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine etrebien@live.fr
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English :
Dans mes Rêves exhibition Devefrnissage and Discussion
L’événement Exposition Dans mes Rêves La Rochelle a été mis à jour le 2026-04-28 par Nous La Rochelle
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